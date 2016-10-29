Москва, 29 октября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. На программу обеспечения безопасности дорог Российской Федерации в 2017 года будет выделено около 30 млрд рублей. Об этом сегодня, 29 октября, сообщил журналистам министр транспорта России Максим Соколов.

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Чиновник сообщил, что по решению президентской комиссии, объем средств, выделенный на федеральную программы обеспечения безопасности дорог, составит до 30 млрд рублей.

Соколов детализировал, что средства будут выделены для 15 крупнейших агломераций страны, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, с количеством жителей от 800 тысяч человек, а также, дополнительно 19 агломерациям от 500 до 800 тысяч жителей.

В этих городах дороги должны быть приведены в нормативное состояние, подчеркнул Соколов.

Речь идет о таких городах, как Нижний Новгород, набережные Челны, два города в Кемеровской области, города в Самарской области. 15 крупным городам будут выделены суммы от 1 млрд рублей. Нижнему Новгороду — 3 млрд рублей.