Дамаск, 29 октября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Сирийские террористы контратаковали правительственные войска, в надежде прорвать кольцо окружения, сообщает 29 октября Reuters.

Freedom House Сирийские террористы

Боевики используют артиллерию и машины начинённые взрывчатками под управлением смертников. Среди боевиков присутствуют члены «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Свободной сирийской армии», несмотря на то, что обе террористические организации действуют совместно, вторая не признаётся Западными странами в качестве террористической и получает поддержку.

Наступление боевиков побудило министерство обороны России запросить разрешение Владимира Путина, на возобновление нанесения воздушных ударов по террористам. Президент России заявил, что в этом нет необходимости.

В результате атаки террористов, погибло 15 гражданских лиц, 100 человек получили ранения.

Напомним, что гражданская война в Сирии продолжается уже несколько лет. После вмешательства российских ВКС, позиции сирийских войск существенно улучшились. Армия президента Башара Асада близка к тому, чтобы освободить один из крупнейших городов Сирии, Алеппо. После его освобождения наступит коренной перелом в ходе войны.