Волчанск, Свердловская область, 29 октября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. На среднем Урале обстоятельства гибели троих детей во время пожара в доме в переулке Шевченко города Волчанска будут рассматриваться в рамках возбужденного уголовного дела. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Сообщение о пожаре в частном доме поступило на пульт экстренных служб сегодня, 29 октября. В ходе тушения огня в жилище были найдены тела троих детей 2002−2015 годов рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, возгорание в доме произошло после того, как мать детей отправилась в магазин. Вернувшись, она попыталась войти в горящий дом и спасти детей, но сама надышалась дымом, получила легкие травмы и была доставлена в шоковом состоянии больницу.

Появившаяся ранее информация о том, что в огне погиб отец семейства, не подтвердилась. «Первоначальные оперативные сведения о гибели отца детей не нашли своего подтверждения. В момент трагедии он занимался частным извозом в городе Карпинске на своей «копейке» и вернулся домой тогда, когда уже не мог помочь своим близким. По одной из версий, трагедия произошла в результате неправильной эксплуатации печного отопления, когда трое детей были оставлены без присмотра взрослых. Но отрабатываются и другие версии произошедшего», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Отметим, что по факту гибели детей организована прокурорская проверка, а ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.