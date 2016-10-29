Нижний Новгород, 29 октября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Новым главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» стал Андрей Назаров. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Нефтехимик».

Александр Головко Андрей Назаров

Накануне стало известно, что тренерский штаб «Нефтехимика» во главе с Николаем Соловьевым ушел в отставку в полном составе. Такое решение было принято после хоккейного матча «Нефтехимик» — «Барыс», который казахстанская команда из Астаны выиграла с сухим счетом 0:3.

Примечательно, что Назаров начинал нынешний сезон в казахстанском «Барысе», но был уволен оттуда 6 сентября этого года под предлогом неудовлетворительных спортивных результатов.

Ранее Назаров работал в таких клубах, как СКА, «Северсталь», «Витязь», «Трактор», а также сборных Казахстана и Украины.