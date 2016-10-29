Москва, 29 октября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») видит основания для требований объяснений и правовой оценки изображенному на эмблеме военной разведки Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

President.gov.ua Новая эмблема ГУР МО Украины

«Атрибутика военной разведки Украины — прямое доказательство государственного экстремизма, а поведение господина Порошенко — такой же атрибут насаждения экстремизма и национализма», — сказала депутат, комментируя новую эмблему военной разведки Украины, на которой изображена сова, пронзающая территорию России мечом.

«Если граждане Украины — жертвы насаждаемого им экстремизма, то он — главное виновное лицо. Вот на что нужно обращать внимание Европе, потакая агрессии Порошенко против Донбасса», — считает она.

«Полагаю есть основания требовать объяснения и правовой оценки», — заключила Яровая.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назвал новую эмблему военной разведки Украины «дебильной». «Обращаю внимание на дебильную символику украинских силовиков», — написал Рогозин в Twitter.

Президент Украины Петр Порошенко выступил на фоне новой эмблемы военной разведки Украины, на которой изображена сова, пронзающая территорию России мечом. Фотография размещена на официальном сайте главы государства.

На эмблеме позади президента также присутствует лозунг «Украина — превыше всего!» и латинское выражение «Sapiens dominabitur astris», которое переводится как «Мудрый будет властвовать над звездами».