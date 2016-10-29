Рейкьявик, 29 октября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В Исландии сегодня, 29 октября, проходят досрочные выборы в альтинг (однопалатный парламент островного государства). Об этом сегодня сообщают местные СМИ.

Rama Выборы

Очередные выборы в альтинг должны были пройти в апреле будущего года, но из-за скандала, связанного с публикацией «Панамских документов», действующие власти вынуждены были назначить досрочные выборы.

Панамский скандал стоил поста премьер-министру Исландии Давиду Гуннлёйгссону. В ходе журналистского расследования, проведенного на основании Панамских документов, у него были обнаружены связи с одной из офшорных компаний, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Правительство Гуннлёйгссона смогло избежать вотума недоверия, но под давление общественности было вынуждено назначить досрочные выборы в альтинг на конец октября. При этом оппозиция требовала немедленной отставки правительства и немедленных досрочных выборов. В последствии, Гуннлёйгссон также лишился поста главы правящей Прогрессивной партии.

За 63 депутатских мандата в альтинге борются 12 партий. Выборы проходят по системе пропорционального представительства (закрытые партийные списки).