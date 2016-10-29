Ташкент, 29 октября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Государственный министр иностранных дел Республики Индия Мубашир Джавед Акбар посетит с визитом Ташкент для проведения узбекско-индийских переговоров, сообщает МИД Узбекистана.

Mea.gov.in Мубашир Джавед Акбар

По информации внешнеполитического ведомства Узбекистана, Индия в числе первых признала независимость Республики Узбекистан.

На сегодняшний день состоялось пять визитов президента Узбекистана в эту страну. В ходе государственного визита Ислама Каримова в Индию в мае 2011 года принято совместное заявление и подписаны 32 межведомственных документа о сотрудничестве в различных сферах.

Начиная с августа 1997 года, регулярно проводятся межмидовские политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел.

В соответствии с подписанным соглашением о торговом и экономическом сотрудничестве между странами установлен режим наибольшего благоприятствования во взаимной торговле.

В 2014 году взаимный товарооборот между двумя странами составил $315,9 млн. Официальные данные о последующих торговых отношениях отсутствуют.

В Узбекистане аккредитованы представительства 18 индийских компаний и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере производства и реализации фармацевтической продукции.

В настоящее время в республике функционируют 70 предприятий с участием индийского капитала, в том числе 12 предприятий со 100% иностранным капиталом.

Одним из инструментов расширения культурных связей является Общество дружбы «Узбекистан-Индия», функционирующее с 1991 года.

Индийские мастера фольклорной музыки регулярно участвуют в международном фестивале «Шарк тароналари» (Мелодии Востока) в Самарканде.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по созданию в Ташкенте узбекско-индийского Центра информационных технологий, подписанным в 2004 году, в Ташкенте функционирует Центр им. Джавахарлала Неру.