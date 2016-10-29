Великий Новгород, 29 октября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. В лесах Новгородской области в этом году потерялись 93 человека, в том числе семь детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, девять из них, в том числе двое детей, найдены погибшими. Удалось спасти 65 человек, в том числе пять детей.

Evilbish Лес

«В ряде случаев люди сами находили дорогу домой, и помощь спасателей им не понадобилась», — сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что в настоящее время десять человек так и не найдено.

По словам заместителя начальника Новгородского поисково-спасательного отряда Александра Завьялова, потерявшиеся в лесу — как правило, пожилые люди, многие из них имеют проблемы со здоровьем. «У кого сердце больное, у кого ноги — с тростью ходят, но это не мешает им уверенно отправляться в лес. Часами мы прочёсываем лесную местность, и могу сказать, что не всегда удается отыскать человека. Весь лес пройти невозможно, мы делим зону поиска на квадраты и группами, по несколько человек ищем», — отметил Завьялов.

В случаях, когда люди, заблудившиеся в лесу, по мобильному телефону сами звонят в службу спасения «101», спасатели по телефону дают ему инструкции о том, что ему делать, как ориентироваться на местности, в какую сторону двигаться. «Высший пилотаж, это когда человека по телефону удается вывести прямо к машине, на которой он приехал, но такое бывает не всегда», — сообщил Александр Завьялов. Чаще заблудившимся помогают добраться до чётких ориентиров — речки, линии электропередач, поля, дороги.