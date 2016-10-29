Калуга, 29 октября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Закрытие Вахты Памяти 2016 года и торжественно-траурная церемония захоронения останков воинов, погибших при обороне Москвы в 1941 году, обнаруженных в результате поисковых работ, состоялись сегодня, 29 октября, на объекте культурного наследия «Поле воинской Славы 1812 и 1941 годов — высота «Длинная» вблизи калужской деревни Кузовлево.

Подольск-администрация.рф Торжественное захоронение останков погибших воинов

Как рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM официальный представитель пресс-службы Российского военно-исторического общества Анна Тотьмянина, членами военно-патриотических объединений «Память» и «Нарвский рубеж» были подняты останки 151 бойца и командира Красной Армии. После проведения экспертиз в архивах установлены имена восьми красноармейцев.

В церемонии приняли участие родственники погибших воинов, которым передали гильзы с землей с места гибели героических защитников Москвы.

В мероприятии также участвовали представители Московского комитета ветеранов войны, благотворительного общества «Перекличка поколений», депутаты Госдумы, руководители администраций Подольска Московской области и Жуковского района Калужской области.

Напомним, в состав военно-патриотического объединения «Память» (руководитель Игорь Красильников) входит 7 отрядов. Патриотическое объединение «Нарвский рубеж» (руководитель Екатерина Миронова) состоит из 11 отрядов общей численностью 155 человек.