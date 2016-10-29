Киев, 29 октября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. В украинских СМИ впервые «засветилась» новая эмблема Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Публикации об этом появились в украинских СМИ сегодня 29 октября.

Defence.ru Порошенко выступает перед коллективом ГУР

24 октября состоялось мероприятие, на котором президент Украины Петр Порошенко представил коллективу ГУР их нового начальника — генерал-майора Василия Бурбу. На этом мероприятии, фоном на сцене, где выступал Порошенко, была огромная эмблема ГУР Минобороны Украины.

Эмблема эта примечательна во всех отношениях. Она представляет собой сову, которая держит в когтях обоюдоострой меч, направленный на территорию Российской Федерации, означенную на глобусе, над которым парит сова.

Очень примечателен момент, что на эмблеме ГУР Минобороны Украины, обозначена карта России, а вовсе не Украины. Россия выделена серым цветом и острие меча в когтях совы указывает на центр российской территории. Карта России изображена довольно детально, помечены Калининградская область и Курильские острова (обычно на стилизованных картах России, создаваемых на Западе, забывают эти российские территории), но конечно же без Крыма.

Кроме того, Сова зависла над тем местом глобуса, где географически находятся Соединенные Штаты Америки.

Единственными указаниями на то, что речь вообще-то идет об эмблеме ГУР Минобороны Украины, является подпись: «Военная разведка Украины» и девиз над эмблемой: «Украина — превыше всего!». Прапор первых Рюриковичей на мече — не в счет.

Стоит отметить, что девиз «Украина — превыше всего» сразу же вызвал ассоциацию с фразой «Германия — превыше всего», которая прямо ассоциируется с Адольфом Гитлером и нацистами. И хотя эта фраза происходит из довольно нейтрального гимна «Песнь немцев», который был создан в середине XIX века, в наше время она вызывает исключительно однозначные коннотации — это пропагандисткие речи Гитлера о превосходстве германской нации над остальными нациями и стремление расширять жизненное пространство этой нации любыми — самыми зверскими методами.

Украинские СМИ пишут, что данная эмблема «гуляла» на просторах Интернета ещё в 2015 году. Потом, короткое время она висела на веб-сайте ГУР Минобороны Украины, но затем была удалена. И вот теперь эта огромная эмблема появилась на официальном мероприятии с участием президента, то есть был подтвержден её официальный статус.

Символы в политике имеют довольно важное значение, как бы его не пытались принизить. Создатели данной эмблемы безусловно знали, что они делают, и такая эмблема и военной разведки Украины появилась не случайно. Вся украинская политика после государственного переворота на Украине в начале 2014 года имеет четко антироссийский вектор. Пришедшая к власти группировка позиционирует Россию как мировое зло, и слова тут не расходятся с делами.

Напомним, в преддверии выборов в Государственную думу Российской Федерации VII созыва, именно военная разведка Украины пыталась забросить диверсионно-разведывательные группы в Крым, чтобы устроить там террористические акты, для дестабилизации внутриполитической обстановки в стране.