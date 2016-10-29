Сана, 29 октября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В городе Аден на юге Йемена взорвался автомобиль начинённый взрывчаткой, сообщает 29 октября Reuters.

Andrew Kuznetsov Взрыв

Взрыв произошёл около здания банка, после того как охранники открыли огонь по движущемуся с высокой скоростью автомобилю.

Взрыв вызвал незначительные повреждения здания, а так же сжёг две машины. Благодаря бдительности охранников никто не пострадал.

Это уже не первая попытка подорвать центральный банк в Йемене. Более того, в стране уже несколько лет идёт гражданская война между хуситами, исповедующими ислам шиитского толка и суннитами, которых поддерживает Саудовская Аравия. Кровавое противостояния нередко уносит жизни мирных граждан, так 9 октября в результате налёта авиации саудитов было убито 200 человек шествующих в похоронной процессии. Стоит добавить, что противостояние шиитов и суннитов в Йемене является лишь маленьким эпизодом в глобальном противостоянии шиитов и суннитов. На региональном уровне оно выражается в борьбе между шиитским Ираном и суннитской Саудовской Аравией.