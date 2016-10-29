Обнинск, Калужская область, 29 октября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. В Калужском Обнинске проводится доследственная проверка по факту смерти 17-летнего подростка.

Thebluediamondgallery.com Самоубийство

Как сообщила ИА REGNUM заместитель руководителя следственного отдела по городу Обнинску СУ СКР по Калужской области Юлия Тарасова, учащийся колледжа оставил предсмертную записку. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, также устанавливаются контакты погибшего, его образ жизни и условия воспитания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, по информации местных СМИ стало известно, что причиной данного поступка юноши стала неразделенная любовь. Мальчик проживал вместе с мамой и бабушкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года в Калужской области расстался с жизнью девятилетний мальчик. Появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что ребенок покончил с собой из-за того, что родители не взяли его с собой на празднование Масленицы, в региональном Следственном управлении отказались комментировать, ссылалась на закон.