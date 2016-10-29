Нью-Дели, 29 октября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Индия отчаянно нуждается в новых истребителях, особенно после того как закупка французских самолётов класса Rafale была ограничена 36 изделиями, сообщает 29 октября Reuters.

U.S. Air Force Истребитель-бомбардировщик Су-30 ВВС Индии

Однако правительство Индии настаивает на том, чтобы самолёты производились на ее территории при участии индийских компаний, что поможет в будущем преодолеть зависимость от дорогостоящего импорта.

Министерство обороны Индии отправило нескольким компаниям предложения разместить производство истребителей на территории Индии с дальнейшей передачей технологий. Вероятно, что заинтересованность в этом предложении выскажут американские производители. США является крупнейшим поставщиком вооружений в Индию, за последние годы потеснив Россию.

Напомним, что Индия находится в сложных отношениях с Пакистаном и Китаем. На настоящий момент её вооружённые силы уязвимы перед возможным столкновением с этими державами. Для того чтобы закрыть эту брешь и будет произведена закупка истребителей.