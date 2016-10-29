Индия закупит 200 истребителей
Нью-Дели, 29 октября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Индия отчаянно нуждается в новых истребителях, особенно после того как закупка французских самолётов класса Rafale была ограничена 36 изделиями, сообщает 29 октября Reuters.
Однако правительство Индии настаивает на том, чтобы самолёты производились на ее территории при участии индийских компаний, что поможет в будущем преодолеть зависимость от дорогостоящего импорта.
Министерство обороны Индии отправило нескольким компаниям предложения разместить производство истребителей на территории Индии с дальнейшей передачей технологий. Вероятно, что заинтересованность в этом предложении выскажут американские производители. США является крупнейшим поставщиком вооружений в Индию, за последние годы потеснив Россию.
Напомним, что Индия находится в сложных отношениях с Пакистаном и Китаем. На настоящий момент её вооружённые силы уязвимы перед возможным столкновением с этими державами. Для того чтобы закрыть эту брешь и будет произведена закупка истребителей.