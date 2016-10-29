Обнинск, Калужская область, 29 октября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В Книгу рекордов России занесено поднятие Андреевского флага на метеорологическую мачту Обнинска Калужской области, сообщает 29 октября корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Обнинска Калужской области Поднятие флага ВМФ на обнинскую метеомачту

По информации администрации первого наукограда России, в честь 60-летия со дня образования учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 30 июня 2016 года на обнинскую метеорологическую мачту впервые был поднят флаг Военно-морского флота Россиской Федерации. Это самое высокое искусственное сооружение в России, где побывал Андреевский флаг. С учетом установленного флагштока высота подъема флага составила 318 метров.

Сертификат, подтверждающий данный отечественный рекорд, был торжественно вручен организациям, принявшим участие в изготовлении и подготовке к подъему флага: учебному центру ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», Обнинскому городскому совету ветеранов и ФГБУ «НПО «Тайфун».

Как ранее сообщил ИА REGNUM председатель обнинского городского Совета ветеранов Николай Капустин, флаг ВМФ украшал обнинскую метеорологическую мачту 10 дней.

Читайте также: На обнинской мачте взвился флаг ВМФ РоссииНапомним, учебный центр ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» был учрежден 8 июня 1956 года. Формирование центра связано с созданием в стране океанского ядерного ракетно-атомного флота. Порядка 60 лет учебный центр ВМФ России является кузницей кадров для атомных субмарин. В Обнинске готовят экипажи подводных лодок, повышают квалификацию и переподготовку военных моряков-подводников. В городском центре «Военно-морская академия» проходят практику и стажировку курсанты отечественных военно-морских учебных заведений, совершенствуют выучку офицеры-выпускники.