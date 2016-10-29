Лион, Франция, 29 октября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Интерпол в ближайшее время повторно рассмотрит вопрос об объявлении Михаила Ходорковского в международный розыск в рамках уголовного дела об убийстве мэра Нефтеюганска. Об этом сегодня, 29 октября, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Interpol.int Эмблема Интерпола

Сообщается, что Интерпол получил от российских правоохранителей все запрошенные материалы по делу об убийстве мэра Нефтеюганска. В ближайшее время Интерпол примет решение, есть ли основания для обвинения бывшего главы ЮКОСа в международный розыск.

Как ранее сообщало иа регнум, в конце декабря 2015 года Басманный суд Москвы арестовал Ходорковского заочно в рамках расследования уголовного дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

Сам Ходорковский отбывал наказание в российской тюрьме в течение 10 лет по делу ЮКОСа. Он был помилован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и освобожден в декабре 2013 года. Сразу после освобождения Ходорковский отправился в Германию.

Сейчас Ходорковский проживает в Западной Европе и ведет активную антироссийскую деятельность. Он не скрывает, что добивается смены государственного строя Российской Федерации. 7 декабря 2015 года стало известно, что Следственным комитетом РФ против Ходорковского выдвинуто официальное обвинение по уголовному делу об убийстве мэра Нефтеюганска.

На следующий день, комментируя вызов Ходорковского на допрос, его пресс-секретарь Ольга Писпанен сообщила, что бывший глава компании ЮКОС не намерен приезжать в Россию.

11 февраля 2016 года Ходорковский объявлен в международный розыск через Интерпол по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Петухова. На следующий день, 12 февраля, Интерпол отклонил запрос национального бюро организации в Москве на объявление в розыск Ходорковского.