Волчанск, Свердловская область, 29 октября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В Волчанском городском округе Свердловской области пожар погубил троих детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

backalleytaxes.com Пожар

Трагедия произошла в жилом доме днём 29 октября. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник управления информации Главного управления информации Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых, на пожарище найдены тела 11-месячной девочки, а также четырёхлетнего мальчика и 14-летнего подростка. Также погиб глава семьи Эдуард Колесников. Мать детей Татьяна незадолго до трагедии ушла в магазин. Когда она вернулась, дом уже полыхал. Женщина пыталась спасти своих родных. Она надышалась едкими парами, получила порезы и была доставлена в больницу.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины трагедии. А в МЧС отмечают: с начала 2016 года на территории области в пожарах погибли 15 детей. Для сравнения: в 2015-м было 11.