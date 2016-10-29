Вашингтон, 29 октября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В текущем году США потратили на военную разведку $17,7 млрд. Об этом накануне, 28 октября, сообщила пресс-служба министерства обороны США.

David B. Gleason Пентагон

Пентагон пришел к выводу, что опубликование этой информации никак не подорвет национальную безопасность США.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что никакие другие данные и деталировка бюджета американской военной разведки представлены не будут, так как это секретная информация.

Военный бюджет США является крупнейшим в мире. В 2016 году он составил $596 млрд — это 36% от мировых расходов на оборону.