Санкт-Петербург, 29 октября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Пятьдесят лет назад, 29 октября 1966 года, на западном берегу Ладожского озера был торжественно открыт памятник «Разорванное кольцо», посвященный подвигу Дороги жизни. Ледовая магистраль была единственной связью блокадного Ленинграда со страной с 12 сентября 1941 года по март 1943 года.

Lenobl.ru Акция на мемориале «Разорванное кольцо» в мае 2015 года

Дорога жизни шла от окраины Ленинграда по земле, а далее — по льду Ладожского озера, всего на расстоянии 20−25 км от занятого противником берега, поэтому подвергалась жестоким обстрелами и бомбежкам немецкой артиллерии и авиации.

Строгий монумент представляет собой две железобетонные арки, символизирующие кольцо блокады, а разрыв между ними — Дорогу жизни. Сегодня это часть единого мемориального комплекса «Ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда».

Ежегодно на территории памятника «Разорванное кольцо» проводятся траурно-мемориальные торжества, монумент включен в маршрут ежегодного зимнего марафона «Дорога жизни» и одноименного мотопробега. С июля 2016 года, впервые за 30 лет, возрождена традиция принятия присяги на территории мемориала призывниками Западного военного округа.

Сегодня для обзора доступна лишь наземная часть Дороги жизни, ставшая частью шоссе А128. Ни в Осиновце, ни в Кобоне (крайние точки водной части пути) нет причалов, между которыми могли бы курсировать катера и суда.

Для справки

Памятник «Разорванное кольцо» находится на западном берегу Ладожского озера, на 40-м километре Дороги жизни. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Коккорево, возле Вагановского спуска. Авторами проекта мемориала стали архитектор В.Г. Филиппов, скульпторы К.М. Симун, В.Т. Дугонец, инженер И.А. Рыбин, художник В.Н. Яковлев.

Ленинградская блокада была установлена 8 сентября 1941 года, когда фашистскими войсками был захвачен Шлиссельбург. Через него проходил последний сухопутный маршрут, который связывал город со страной. Единственным путем для снабжения осаждённого города осталось Ладожское озеро. Уже 12 сентября началась первая навигация, с большой земли грузы доставлялись сначала в Волхов, оттуда — в Новую Ладогу, а затем водным путём на западный берег Ладожского озера, к маяку Осиновец. С этого же места зимой автоколонны брали курс к восточному берегу бухты Петрокрепость, и куда потом возвращались, преодолев по льду расстояние в 30 километров.

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