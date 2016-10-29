Москва, 29 октября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Калужско-Рижская линия Московского метрополитена была временно парализовано из-за падения человека на рельсы. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает телеканал «360».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рельсы метрополитена

Сообщается, что на станции «Теплый стан» пассажир упал под приближающий электропоезд. Уточняется, что человек упал на рельсы, когда поезд прибывал на станцию.

Спасатели оперативно извлекли пострадавшего из-под состава. О его состоянии ничего не известно.

Пресс-служба Московского метрополитена сообщила, что что движение поездов было приостановлено на участке от станции «Новоясеневская» до станции «Теплый Стан». спустя короткий промежуток времени движение было восстановлено.

Сейчас метрополитен работает в штатном режиме.