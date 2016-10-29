Токио, 29 октября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Министры торговли Южной Кореи, Японии и Китая высказали обеспокоенность по поводу растущей протекционистской политики в мире, сообщает 29 октября Reuters.

futureatlas.com Флаги Японии, Китая и Южной Кореи

На трёхсторонней встрече в Токио министры договорились поддерживать свободную торговлю, для содействия устойчивого глобального экономического роста.

Министр экономики Японии подчеркнул, что для первых трёх экономик Азии очень важно состоять в тесных и доверительных отношениях, это поможет добиваться ещё больших экономических показателей. На данный момент на долю трёх стран приходится 20% мировой торговли.

Напомним, что отношения между Китаем и Японией достаточно натянутые, что обусловлено сложной историей, в ходе которой страны не раз сталкивались на поле боя, существуют так же и территориальные споры. Экономическое партнёрство. в этой связи, существенным образом снижает напряженность в отношениях между государствами.