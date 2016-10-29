Киев, 29 октября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко представил коллективу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины их нового начальника — генерал-майора Василия Бурбо. Об этом ранее, 24 октября, сообщает пресс-служба президента Украина.

President.gov.ua Пётр Порошенко представляет нового начальника ГУР

Вместе с публикацией о заседании президента с разведчиками была показана фотография этого мероприятия. Особое внимание СМИ привлекла новая эмблема ГУР Минобороны Украины.

Эта эмблема представляет собой сову, которая держит в своих лапах меч, и как бы парит над земным шаром. Мечом сова метит в территорию Российской Федерации — единственной страны выделенной на глобусе серым цветом. Фоном для эмблемы служат цвета государственного флага с надписью «Украина — выше всего».

В геральдике, животные или персонажи, напрявляют оружие исключительно на врагов, о чем конечно же знали составители новой эмблемы ГУР, так что разночтений тут быть не может.

Ряд экспертов усмотрел в девизе «Украина — выше всего» аллюзию на старый немецкий гимн, написанный Гофманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна в середине XIX века. Это так называемая «Песнь немцев», в которой есть такие строчки: «Германия, Германия превыше всего».

11 августа 1922 года на заседании Национального собрания Германии, где была принята Веймарская конституция, первый рейхспрезидент Германии Фридрих Эберт объявил «Песнь немцев» государственным гимном республики. Во времена Третьего рейха исполнялась только первая строфа песни, после чего следовал гимн НСДАП песня Хорста Весселя. Однако, в международном пространства фраза «Германия превыше всего» — прочно ассоциируется с Адольфом Гитлером и нацизмом, так как глава Третьего Рейха очень часто её использовал в своих пропагандистских речах.

После поражения Германии в 1945 году исполнение «Песни немцев» было запрещено, а в немецком обществе шла интенсивная дискуссия о новом государственном гимне. В 1952 году в ФРГ было решено, что гимном вновь станет, «Песнь немцев», однако, исполняться будет только её третья строфа, где нет фразы «Германия, Германия превыше всего».

Таким образом, украинская разведка недвусмысленно намекает на свой новый генезис. Эмблема ГУР также говорит сама за себя, особенно в контексте недавних попыток организовать диверсии в Крыму в преддверии парламентских выборов в России.

Представляя Бурбо коллективу ГУР, Порошенко подчеркнул, что «нет никакого сомнения, что это назначение даст новый импульс деятельности военной разведки Украины».