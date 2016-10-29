Пекин, 29 октября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Китай, благодаря поставкам угля в Северную Корею, имеет возможность для оказания политического давления на эту страну, считают американцы, сообщает 29 октября Reuters.

Iecs США против Китая

Чтобы подтолкнуть Китай к давлению на Северную Корею, США в свою очередь окажут давление на Китай, важным аргументом в этом давлении будет система ПРО в Европе.

Северная Корея находится под санкциями ООН из-за своих ядерных испытаний, по этим санкциям ввоз угля из Китая также должен быть запрещён, однако Китай, отказываясь от эмбарго, мотивирует это тем, что экспорт угля является жизненно необходимым ресурсом для жителей Северной Кореи.

Однако, как заявляет заместитель госсекретаря США, Энтони Блинкен, Китай не привёл никаких доказательств, что уголь является жизненно необходимым ресурсом для Северной Кореи.

Напомним, что Северная Корея находится в жёсткой экономической блокаде, ввиду регулярных атомных испытаний, однако наличие ядерного оружия позволяет избежать этой стране агрессию со стороны США и НАТО, как это было с такими государствами как Ирак, Ливия и Афганистан.