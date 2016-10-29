Москва, 29 октября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Российский суд вправе рассматривать иск гражданина РФ к Литве и может это делать по целому ряду правовых оснований. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал адвокат Сергей Мирзоев, комментируя отказ Московского арбитражного суда в рассмотрении иска экс-владельца банка Snoras Владимира Антонова к Литве на 40 млрд рублей

Головной офис Dresdner Bank

«Компетенция российского суда в этом деле подтверждена международно-правовым принципом взаимности», — считает адвокат, приведя в качестве примера судебный процесс в 2005—2006 года по т.н. делу Dresdner Bank.

ИА REGNUM напоминает, что кредит от немецкого Dresdner Bank на сумму 10 млн долларов получен администрацией Калининградской области в 1998 году при губернаторе Леониде Горбенко. Эта сумма была потрачена на покупку оборудования для модернизации птицефабрики.

В 2003 году, когда наступил срок погашения кредита, новый губернатор Владимир Егоров отказался его возвращать, мотивируя тем, что кредит был взят с нарушением законодательства РФ. Последующий глава региона Георгий Боос вообще назвал кредит «несуществующим», добавив, что «абсурдно возвращать его из средств областного бюджета, да ещё с набежавшими совершенно безумными процентами».

В итоге немецкая сторона инициировала в Литве (в прибалтийской республике находилась недвижимость Калининградской области. — ИА REGNUM ) судебный процесс, в результате которого здание Представительства Калининградской области в Литовской республике в центре Вильнюса было продано в счёт погашения долга по кредиту Dresdner Bank.

«Литовские суды привлекли Россию в лице Калининградской области к имущественной ответственности. Тем самым был создан прецедент, нарушивший баланс иммунитетов Литвы и России в пользу Литвы. Теперь слово за российской юстицией», — сказал адвокат.

«Литва ссылается на свой иммунитет, на свою свободу отнимать под любым предлогом капитал предпринимателей. Однако международное право, в том числе Договор о правовой помощи между Литвой и Россией, не предоставляет защиты правонарушителю, даже если это государство», — продолжил собеседник ИА REGNUM.

По словам адвоката, «определённо мы будем подавать апелляционную жалобу, как только увидим полный текст определения». «Его мы считаем незаконным и необоснованным», — подытожил Мирзоев.

Напомним, в 2011 году в Литве был национализирован банк Snoras, входящий в тройку самых крупных банков республики. Кредитное учреждение принадлежало гражданину России Владимиру Антонову (68,1%). Общая стоимость потерянных активов на момент национализации оценивалась в 2,5 млрд. евро.

После того, как с 1 января 2016 года в России вступил в силу новый закон «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в РФ», российские суды получили право рассматривать иски к иностранным государствам. Однако накануне Московский арбитражный суд отказал в рассмотрении иска Антонова к Литве.