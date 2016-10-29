В Чикаго на взлетной полосе загорелся пассажирский самолет
Чикаго, США, 29 октября, 2016, 10:04 — ИА Регнум. В аэропорту американского города Чикаго (штат Иллинойс, США) произошло возгорание самолета авиакомпании American Airlines. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает Associated Press.
Сообщается, что Boeing 767, который вырулили на взлетно-посадочную полосу, чтобы начать рейс из Чикаго в Майами, внезапно загорелся. На борту самолета находились девять членов экипажа и 161 пассажир. Все они были экстренно эвакуированы.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности двигателя. У самолета полностью выгорело правое крыло и хвостовая часть фюзеляжа.
По последним данным в результате аварии пострадал 21 человек. У всех пострадавших — незначительные травмы — ушибы и растяжения.
Начато расследование причин возгорания.