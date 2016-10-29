Чикаго, США, 29 октября, 2016, 10:04 — ИА Регнум. В аэропорту американского города Чикаго (штат Иллинойс, США) произошло возгорание самолета авиакомпании American Airlines. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает Associated Press.

Pixabay.com Горящий самолёт

Сообщается, что Boeing 767, который вырулили на взлетно-посадочную полосу, чтобы начать рейс из Чикаго в Майами, внезапно загорелся. На борту самолета находились девять членов экипажа и 161 пассажир. Все они были экстренно эвакуированы.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности двигателя. У самолета полностью выгорело правое крыло и хвостовая часть фюзеляжа.

По последним данным в результате аварии пострадал 21 человек. У всех пострадавших — незначительные травмы — ушибы и растяжения.

Начато расследование причин возгорания.