Пхеньян, 29 октября, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика грозит нанести превентивный удар по США и их союзникам, в частности, Японии, если американцы будут провоцировать Северную Корею. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

(stephan) Флаг КНДР

Агентство приводит заявление властей КНДР, составленное в обычном для Северной Кореи агрессивном стиле: «Наши революционные вооружённые силы <…> готовы к нанесению превентивного удара по её врагам в случае малейшей провокации с их стороны в интересах защиты суверенитета народной республики и права на существование».

Такое жесткое заявление вызвано тем, что Япония собирается ужесточить санкции против КНДР из-за проведённых 9 сентября очередных ядерных испытаниях. В частности, речь идет о санкциях против компаний третьих стран, которые ведут свою деятельность в КНДР.

Поскольку реально повлиять на политику США и Японии КНДР не в силах, Пхеньяну остается только делать гневные заявления. «Ответственность за последствия будет лежать на реакционных силах Японии», — сказано в заявлении властей КНДР.