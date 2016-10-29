Вашингтон, 29 октября, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Новый поворот в деле о переписки Хилари Клинтон может стоить ей президентского кресла, во всяком случае этим рассчитывает воспользоваться Дональд Трамп, сообщает 29 октября Reuters.

Gage Skidmore Дональд Трамп

На своих митингах Трамп жёстко критикует Клинтон, называет её коррумпированным политиком, которому нельзя доверять. Также кандидат от республиканцев опасается, что выборы будут сфальсифицированы.

Трамп назвал скандал вокруг переписки Клинтон самым крупным скандалом такого рода после «Уотергейта», который привёл к отставке президента Никсона.

Трамп отдал должное мужеству ФБР, которое вопреки давлению со стороны сторонников Клинтон всё-таки открыло дело об электронной переписки Клинтон. «Справедливость восторжествует» — добавил Трамп.

Напомним, что Хилари Клинтон, будучи госсекретарём США вела служебную переписку со своего личного почтового ящика, в то время как должна была пользоваться служебным, что является грубым нарушением законодательства. Использование личного аккаунта позволяет скрывать переписку от специальных контролирующих органов, чем и пользовалась Клинтон.