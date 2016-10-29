Калининград, 29 октября, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Ключевой показатель молочной продуктивности — надой на корову — в Калининградской области более чем на 18% превышает среднероссийские данные. Такие цифры прозвучали накануне на научно-практическом форуме в Калининграде, собравшем более ста участников из разных регионов России.

Gov39.ru Корова молочной голштинской породы в Калининграде.

«С начала года в Калининградской области произведено 140 тысяч тонн молока, — сообщила на совещании врио регионального министра сельского хозяйства Наталья Шевцова. — За последнее время поголовье крупного рогатого скота в регионе существенно выросло и в настоящее время достигает 120 тысяч животных. К уровню прошлого года на 1,6% увеличился надой на корову».

Самый высокий в Калининградской области показатель по надою на корову составляет 7194 килограммов в год. Такой рекорд достигнут на предприятии «Залесье-Агро» (бизнес бывшего министра сельского хозяйства Калининградской области Андрея Романова и гражданина Германии Лоренца Хартмута. — ИА REGNUM.), работающем с коровами молочной голштинской породы.

По данным областного минсельхоза за девять последних месяцев, надои в «Залесье-Агро» на 34,6% выше, чем в среднем по региону, и на 60% выше, чем в среднем по России.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что цена 1 литра молока жирности 2,5% в Калининграде в среднем составляет 50 рублей.