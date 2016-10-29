Тбилиси, 29 октября, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили и посол США в Грузии Ян Келли 29 октября на границе Грузии и Армении, в пограничном секторе Садахло открыли центр управления системой электронного мониторинга.

Georgia.usembassy.gov Открытие центра управления на границе

По информации МВД Грузии, на церемонии открытия центра присутствовали директор департамента по сокращению совместных угроз (DTRA) Агентства по сокращению военных угроз США Элизабет Джордж, замминистра внутренних дел, начальник пограничной полиции Грузии Зураб Гамезардашвили, представители посольства США.

Как заявил глава МВД Грузии, новый центр — уникальный проект, технологическую поддержку которого обеспечивает Служба госбезопасности. «Это первый случай, когда подобная система наблюдения внедряется на государственной границе Грузии. Ее цель — усиление безопасности и улучшение контроля границы, что, в свою очередь, будет способствовать выявлению и пресечению транспограничных преступлений и незаконной миграции», — подчеркнул Мгебришвили.

Открытие в Грузии нового центр управления системой электронного мониторинга профинансировал департамент DTRA в рамках проекта улучшения возможностей зеленой границы. Цель этого проекта — развитие инфраструктуры кинологической службы пограничного сектора и погранполиции, а также оснащение грузино-армянского участка государственной границы современной системой видеонаблюдения.