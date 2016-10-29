Вашингтон, 29 октября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии (идет в паре с Дональдом Трампом) Майкл Пенс призвал Федеральное бюро расследований (ФБР) обнародовать данные о переписке кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом Пенс написал на своей страничке в Twitter накануне, 28 октября.

Gage Skidmore Майкл Пенс

Ранее появилась информация, что директор ФБР Джеймс Коми возобновляет расследование по переписке Клинтон. Такое решение Коми принял из-за данного им ранее обещания рассмотреть новые обстоятельства по этому делу в случае их появления, а также из-за опасений, что ФБР могут обвинить в укрывательстве.

Пенс прямо заявил, что призывает ФБР незамедлительно опубликовать все письма, имеющие отношения к расследованию дела Клинтон. «У американцев есть право знать перед началом президентских выборов», — пишет кандидат в вице-президенты США.

В эфире телеканал MSNBC Пенс, рассуждая на эту тему, отметил, что если бы его сын или сын Тимоти Кейна (кандидата в вице-президенты от Демократической партии), которые служат в морской пехоте США, каким-то образом неправильно распорядились секретной информацией, как это сделала Клинтон, их ждал бы военный суд, а то и обвинение в государственной измене.

По данным ФБР. на неких сторонних ресурсах появились новые электронные письма Клинтон. В связи с этим и было возобновлено расследование.

Напомним, вся эта история возникла после того, как Клинтон, в бытность государственным секретарем США, использовала свой личный почтовый сервере для осуществления служебной переписки. Это строжайше запрещено всеми американскими регламентами государственной службы. Из-за такой халатности, часть служебной переписки Клинтон попала в руки хакеров, а часть Клинтон просто удалила. То, что совершила Клинтон в США считается тяжелым преступлением.

Тем не менее, против Клинтон не было возбуждено уголовное дело. ФБР сочла её действия «исключительно неосмотрительными», но не более того. Официальные обвинения предъявлены не были.