Вашингтон, 29 октября, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Чиновники во Флориды и Вирджинии подали иск против попытки сфальсифицировать результаты выборов, сообщает 20 октября Reuters.

Уильям Хогарт. Выборы в парламент. 1754

Обвинения направлены против женщины из Флориды, подозреваемой в подделке открепительных удостоверений и мужчины из Вирджинии, который подделал бланки для голосования.

Также в штате Айова было выявлено три случая мошенничества, связанного с электоральным процессом, один человек арестован.

Республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп в последние недели утверждал, что выборы будут сфальсифицированы в пользу Клинтон.

Однако, сторонники Клинтон утверждают, что если бы фальсификация не была раскрыта, то она бы не дала существенного прироста голосов кандидату от демократов.

Напомним, что досрочные выборы в США уже начались, основное голосование начнётся 8 ноября. По данным некоторых опросов, Хилари Клинтон лидирует с преимуществом в 6%, однако члены предвыборного штаба Дональда Трампа, сомневаются в объективности этих данных.