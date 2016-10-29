Лос-Анджелес, США, 29 октября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Американская корпорация Tesla Motors представила свои новые разработки в области солнечной энергии. Представление новинок прошло накануне, 28 октября в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

Pixabay.com Солнечные батареи

Глава Tesla Motors Илон Маск продемонстрировал «солнечные батареи будущего». Суть инновации в том, что фотоэлементы будут интегрированы в кровельное покрытие таким образом, что их практически невозможно будет заметить. При использовании такой кровли, отпадет необходимость в монтаже блоков солнечных панелей.

Tesla Motors будет продавать свою новинку в четырех вариантах — шиферная плитка, глянцевая стеклянная пленка, текстурированное стекло и черепица в тосканском стиле. Маск выразил надежду, что те продукты, которые представляет Tesla Motors представляют собой будущее, которого хотят клиенты.

Кроме новых солнечных батарей, вмонтированных в кровельное покрытие, была представлена усовершенствованная система аккумуляции солнечной энергии Powerwall 2, которую можно использовать и дома, и в офисном здании. Тут особых инноваций не наблюдается, просто специалисты Tesla Motors несколько повысили эффективность системы по сравнению с первой моделью.

По оценке Tesla Motors, пользователи солнечных батарей, на самом деле, используют лишь малую часть собранной ими энергии. основная часть этой энергии уходит в электросети. А Powerwall 2 (как и Powerwall 1) предназначена для того, чтобы сохранять эту энергию, чтобы потом использовать в любое время. По сути речь идет о большом аккумуляторе.

Цена этих аккумуляторов тоже немаленькая. Так, за Powerwall на 14 киловатт-часов придется выложить $5,5 тыс. Установка этих систем возможна уже с января 2017 года.

Представление новинок Tesla Motors сделано за три недели до предстоящей сделки по поглощению этой компанией другой энергетической компании SolarCity. Маск является крупнейшим акционером обеих компаний, и сделка по их слияния запланирована на 17 ноября. Ожидается, что объединенная компания будет производить крыши-батареи для штата Нью-Йорк.