Нью-Йорк, США, 29 октября, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун намерен отравиться в Швейцарию, где 7 ноября будет открыт новый этап дискуссии между греко-киприотами и турецкой общиной острова. Об этом пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик объявил в пятницу, 28 октября.

Golbez Карта Кипра

«Переговоры продут в Мон-Пелерин и будут сосредоточены на территориальных вопросах. В первый раз лидеры будут вести переговоры по этому вопросу без посредников», — заявил Дюжаррик, выступая на ежедневной пресс-конференции.

По словам пресс-секретаря, Пан Ги Мун с большим вниманием следит за ходом переговоров вокруг Кипра в течение всего срока пребывания на должности государственного секретаря. Он надеется, что его личная поддержка окажет положительную роль в работе двух лидеров. Предстоящий этап переговоров видится генсеку ООН особенно важным.

Напомним, остров Кипр был разделен в 1974 году, когда в ходе военного переворота был свергнут президент Кипра Макариоса III. Турция вторглась на территорию Кипра, высадив там тридцатитысячный военный контингент, обосновывая свое вторжение защитой проживающих на острове турецких общин.

Ранее, лидеры греческой и турецкой общин заявили о том, что они близки к соглашению после четырех десятилетий переговоров.