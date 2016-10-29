Екатеринбург, 29 октября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге тема нападения коллекторов на пожилую женщину получила неожиданное продолжение. А прокуратура начала проверять медицинское учреждение, врач которого отказался назначить пациентке лечение, отправив искать лекарства в интернете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Лечение собственными силами

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 59-летняя женщина заявила полиции, что в первой декаде октября на неё напали двое мужчин. Они требовали от неё вернуть долг, взятый ещё летом. Сумма задолженности перед микрофинансовой организацией составила порядка трёх тысяч рублей.

Эта ситуация заинтересовала полицию, прокуратуру и СКР. Ведомства начали свои проверки. Итогом проверочных мероприятий стало возбуждение 28 октября уголовного дела. Завести его потребовала прокуратура. Оно возбуждено по статье 116 УК РФ («Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий»).

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А между тем, как пишет Накануне.Ru, дама путается в показаниях и заявляет, что не может опознать тех, кто на неё напал, хотя ранее неоднократно лично общалась с ними. Истину установит полиция, которая и расследует уголовное дело.

А тем временем, в Екатеринбурге разгорается новый скандал. Прокуратура начала проверку по факту отказа пациентке в лечении. Врач отправил женщину искать лекарства в интернете. Речь идёт о Центральной городской больнице №3 Екатеринбурга. Врач не только не назначил лечения, но и не стал оформлять больничный лист.

Как пишет «УралПолит.Ru», инцидент произошёл 21 октября. Молодая екатеринбурженка обратилась к терапевту с жалобами на температуру выше 38 градусов и недомогание. В региональном Минздраве уже назвали данную ситуацию недопустимой. Получить комментарий от руководства больницы пока не удалось.