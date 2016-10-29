Грозный, 29 октября, 2016, 05:39 — ИА Регнум. В развернувшуюся в медиа пространстве дискуссию между лидером российского байкер-клуба «Ночные волки» Александром (Хирургом) Залдостановым и художественным руководителем театра «Сатирикон» Константином Райкиным активно включился президент Республики Чечни Рамзан Кадыров. Свое мнение, в котором он отвечает на ряд выпадов Райкина и полностью разделяет позицию Хирурга, глава Чечни опубликовал в пятницу, 28 октября, на своей странице в Instagram.

volganet.ru Александр Залдостанов впереди мотоколонны «Ночных волков»

Недоумение Кадырова вызвали слова худрука известного московского театра о том, что общественникам не следует «бороться за нравственность в искусстве».

Сам Райкин отмену цензуры, произошедшую в 90-х годах прошлого столетия, назвал «величайшим достижением векового значения», а попытки общественных активистов воздействовать на деятелей искусства сравнил со «сталинскими порядками».

«Свою риторику Константин Аркадьевич обернул в устрашающие примеры из прошлого нашей страны, — парирует лидер Чечни. — При этом он почему-то ни слова не говорит, что театр «Сатирикон» ему достался из прошлого».

Высказывающих свое мнение общественников Райкин назвал «группками оскорбленных якобы людей», употребив к ним эпитеты «совершенно беззаконные, экстремистские, наглые, агрессивные». По его мнению, они лишь прикрываются словами о морали и нравственности.

В ответ на эти высказывания Хирург заявил, что «под видом свободы эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты».

Читайте также: Райкин призывает противостоять цензуре и давлению общественностиПесков призвал байкера Хирурга принести извинения Райкину«Я полностью поддерживаю в этом вопросе настоящего патриота России, друга и брата Александра Залдостанова», — заявил Кадыров. «Я со всей ответственностью заявляю, что ни власть, ни общество не имеют право молчать, когда на подмостках театра «Все оттенки голубого», в Храм вбегают оголённые девицы, в музее висят фотографии голых мальчиков и девочек…, — резюмировал глава Чечни. — Это оценка всего здорового российского общества!»