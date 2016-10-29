Сеул, 29 октября, 2016, 05:02 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи обратились к китайским властям с просьбой начать переговоры об обмене информацией между разведывательными службами двух стран. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник в правительстве страны.

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«Мы провели встречи с Китаем по поводу двустороннего обмена информацией с 2000 года», — сообщил правительственный чиновник Республики Корея. По его словам, представитель Южной Кореи подчеркнул важность и необходимость подписания договора, по которому службы разведке будут обмениваться информацией. Пока Пекин никак не отреагировал на запрос.

Это уже вторая попытка Сеула обратиться с данным вопросом к китайским властям: подобное предложение Южная Корея уже делала в 2012 году, но никаких изменений по этому вопросу достигнуто пока не было.

Ранее в четверг, 27 октября, Сеул и Токио сделали заявления о возобновлении переговоров в области безопасности, главным пунктом которого станет соглашение об обмене информацией между военными ведомствами.

США, по данным источника, приветствовали потенциальную сделку, подчеркнув, что подобные соглашения будут укреплять сотрудничество на фоне растущей угрозы со стороны Северной Кореи.