Норвегия, 29 октября, 2016, 00:59 — ИА Регнум. На норвежском острове Хьётта торжественно открыли реконструированное кладбище с захоронениями советских солдат. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в посольстве России в Норвегии, на мемориальных досках увековечены имена 4 860 человек, эти списки будут дополняться по мере идентификации останков погибших. Всего на кладбище покоятся останки 7960 военнопленных.

Norway.mid.ru Советское военное кладбище на острове Хьётта

Проект восстановления главного в Норвегии советского воинского захоронения был начат в 2013-м году по инициативе властей Норвегии. За это время были установлены мемориальные таблички, благоустроена прилегающая территория, установлены информационные панели на трех языках, в том числе на русском. В церемонии открытия приняли участие не только российские дипломаты, работающие в Норвегии, но и представители российского министерства обороны РФ, а также советник-посланник посольства Казахстана, местные власти.

«Сегодняшнее мероприятие — очень важный шаг в российско-норвежских отношениях, которое в очередной раз напоминает гражданам России, Норвегии и всей Европы об историческом значении освободительной миссии Красной армии в годы Второй мировой войны», — отметил в беседе с журналистами начальник управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

«Правительство Норвегии полностью оплачивает все расходы, связанные с содержанием захоронений иностранных военнослужащих на территории страны. Непосредственный уход за ними осуществляют власти коммун. Поддержанию захоронений советских военнопленных на территории Норвегии в хорошем состоянии местные власти уделяют надлежащее внимание», — подчеркнул Владимир Попов.

По оценкам Минобороны России на территории Норвегии во время немецкой оккупации в лагерях находилось, по разным оценкам, от 83 до 100 тысяч советских военнопленных, в жестоких условиях плена в них погибло около 13 тысяч красноармейцев.

Мемориал в местечке Хьётта был открыт в 1953-м году, он был призван стать главным и единственным местом погребения советских солдат в Норвегии. Предполагалось, что в условиях «холодной войны» таким образом удастся пресечь деятельность советских шпионов в стране. Для этого была организована специальная тайная операция «Асфальт», вызвавшая, однако, волну протестов в обществе: норвежцы, которые во время немецкой оккупации и операции по освобождению советскими войсками Финнмарка помогали красноармейцам, были возмущены небрежным обращением с останками павших.