Вашингтон, 28 октября, 2016, 23:58 — ИА Регнум. Уходящий президент США Барак Хуссейн Обама заявил, что его супруга Мишель никогда не будет баллотироваться на пост президента США. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает сайт журнала Time.

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Обама подчеркнул, что его супруга никогда не будет баллотироваться на пост президента США. «Она талантливый и яркий человек, и я не мог бы гордиться ей ещё больше, но Мишель не хватает терпения или склонности к тому, чтобы самой стать кандидатом», — сказал уходящий американский президент.

Также Обама заявил, что после того, как его президентский срок закончится, он вместе со своей женой продолжит заниматься общественной деятельностью. «Мы будем много работать. Просто будем делать это по-другому», — пояснил Обама.

Пока точно не известно, чем будет заниматься Обама после ухода с поста президента США. Американские СМИ утверждают, что Обама может найти работу в Силиконовой долине.

Президентские выборы в США пройдут 8 ноября.