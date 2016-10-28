Минск, 28 октября, 2016, 23:52 — ИА Регнум.



«Комитет СИДО (CEDAW) — это комитет, посвященный исключительно вопросам дискриминации женщин. Почему правительственная делегация постоянно вспоминала мужчин-геев, мужчин-проституток (их в Белоруссии состоящими на учете оказался 51 человек), мужчин-геев, больных СПИДом — это совершенно непонятно», — заявила 28 октября корреспонденту ИА REGNUM лидер белорусской гражданской кампании «Наш Дом» Ольга Карач, оценивая выступление официальной делегации Белоруссии в ООН.

Выступление делегации официального Минска, по мнению Карач, трудно назвать успешным. Теме дискриминация женщин в Белоруссии был посвящён целый день: делегации выступали, задавали вопросы и отвечали на них. Были альтернативные доклады, но основное внимание было приковано к выступлению делегации официального Минска.

С одной стороны, члены делегации не отрицали наличия проблем и обещали бороться с проявлениями всех форм дискриминации женщин, а с другой — были явно недостаточно подготовлены. Особенно явно это прослеживалось по выступлению недавно занявшей кресло члена Совета Республики Национального собрания Белоруссии, ещё в этом году занимавшей должность министра труда и социальной защиты населения Марианны Щёткиной.

«В том числе Марианна Щёткина упомянула, что и права мужчин нетрадиционной ориентации тоже нужно защищать, — сообщила Карач подробности выступления, которое уже получило заметный общественный резонанс. — Ещё правительственная делегация рассказывала про опыт организации групп взаимоподдержки для мужчин с нетрадиционной ориентацией, живущих вместе и больных СПИДом. По мне, так «всё смешалось в доме Облонских».

Как правоохранители выявили «мужчин-проституток» в количестве 51 персоны — осталось загадкой. «Мужчин-проституток, которых, как я понимаю, ловили за проституцию, в Белоруссии 51 человек, — сказала Карач. — Геев не знаю как учитывают,

но они мужчин с нетрадиционной ориентацией разделили на разные группы. Было очевидно, что правительственная делегация темой владеет очень хорошо».

На самом деле фокус внимания должен был быть направлен на женщин, считает Карач, так как изначально «выясняли, что улучшилось или ухудшилось у женщин по сравнению с прошлым отчетом страны в 2011 году».

«Зачем правительство приплело сюда геев, причём именно мужчин нетрадиционной ориентации, а не женщин нетрадиционной ориентации, что было бы логичнее? Это не понятно», — констатировала лидер белорусской гражданской кампании «Наш Дом».

В итоге делегация официального Минска, как поняла произошедшее Карач, «признала наличие проблемных вопросов по дискриминации женщин и выразила готовность работать над ними, особенно если ООН поможет деньгами». Однако, по мнению представительницы белорусского гражданского общества, подготовившей альтернативный доклад, «есть сомнения, что государство действительно хочет работать над ликвидацией дискриминации женщин в Белоруссии».

«Объективно, дискриминация женщин в Белоруссии есть. Потому что в мире нет ни одной страны, где бы ее не было», — уверена Карач.

«Возможно, белорусской правительственной делегации хотелось бы показать, что мы вот такие уникальные, но не получилось», — добавила она.