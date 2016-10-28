Минск, 28 октября, 2016, 23:37 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец

«Признавать Крым частью России никто не будет, так как в этом нет никакой необходимости. В первую очередь экономической», — заявил 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая перспективы признания официальным Минском воссоединения Крыма с Россией.

«Юридическое признание Крыма российской территорией ничего армянам, белорусам или казахам не принесёт, что уже показали последние два года, — сказал политолог. — Да и Москва особо ничего не требует. Поэтому всё будет так, как есть сейчас,

По мнению Радова, «белорусам удобнее спекулировать на теме признания Крыма», ожидая с Запада и Востока поощрений за колебания в ту или иную сторону в рамках заявленного курса «многовекторной» внешней политики. Заявления о фактическом признании, отметил политолог, является не более чем формальностью, так как юридического признания нет.

«Минск теперь хороший друг с Киевом, а потому де-факто признаём, а де-юре при Лукашенко — нет».