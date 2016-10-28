Берлин, 28 октября, 2016, 23:35 — ИА Регнум.



Минобороны.рф «Россия с вами!»

«Глава Кремля утверждает, что у него нет никаких дальнейших военных планов. Из-за своих воздушных ударов и участия в сирийской гражданской войне Москва подвергается сильной критике. Президент России Владимир Путин подчеркнул, в настоящее время не планирует вмешиваться в вооруженные конфликты в других странах Ближнего Востока», — пишет журнал Spiegel.

По словам издания, «с 2015 года российские истребители почти ежедневно наносят удары по целям в Сирии, а российские солдаты сражаются бок о бок с армией диктатора Башара Асада. По утверждению российских военных, они борются там не с повстанцами, а с исламистами. Но Запад жестко критикует Москву за многочисленные случаи нападения на гражданских лиц».

«Но как насчет других стран на Ближнем Востоке? Угрожает ли и им русское военное вмешательство? Кремлевский лидер в настоящее время это опровергает. На круглом столе в черноморском Сочи Путин подчеркнул, что Россия пока не намерена вмешиваться в конфликты на территории Ливии и Ирака. В то же время российский лидер призвал разработать комплексную программу экономической помощи разрушенным экономикам стран Ближнего Востока — аналог «плана Маршалла», — добавляет Spiegel.