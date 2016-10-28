Донецк, 28 октября, 2016, 23:27 — ИА Регнум.



О долгах можно забыть

Жители Донетчины, проживающие на подконтрольных ДНР территориях, могут игнорировать телефонные звонки из иностранных банков и не возвращать кредиты, взятые до войны. Как сообщает 28 октября пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявила и.о. министра юстиции ДНР Елена Радомская, передает ИА REGNUM.

По ее словам, на территории ДНР запрещена деятельность коллекторов. «На территории Республики действует постановление Совета министров №315 от 2015 года «О запрете предоставления коллекторских услуг в отношении физических лиц должников», — напомнила Радомская.

Она сообщила, что поскольку ДНР независимое государство, иностранные банки не могут взыскивать с граждан республики ранее выданные кредиты. «У нас есть Временный порядок об исполнительном производстве, в тексте которого также находится прямой запрет на проведение любого рода взысканий в пользу банков Украины, кредитных организаций и финансовых учреждений. Донецкая Народная Республика не имеет никакого отношения к банковской системе Украины. Соответственно, на нашей территории не может быть решения проблем украинских банков», — прокомментировала Радомская.

Напомним, в октябре 2016 года украинские банкиры начали активно обсуждать возможность о списания проблемных кредитов жителей АТО (ДНР и ЛНР). Так называемыми везунчиками могут стать те заемщики банков, которые игнорировали оплату процентов по кредиту более года. В частности, предлагается списать все кредиты, по которым не проходили выплаты более чем 360 дней. НАБУ надеется, что эту инициативу поддержит Минфин Украины.