Москва, 28 октября, 2016, 23:15 — ИА Регнум. В 2017 году тарифы на газ и его транспортировку по распределительным сетям в Российской Федерации вырастут на 3,9%. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает телеканал RT со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на ближайшие три года.

Чайник

Напомним, в Государственную думы был внесен на рассмотрение проект бюджета на 2017 — 2019 годы.

Согласно этому проекту, тарифы на газ в 2017 году вырастут на 3,9%, в 2018 — на 3,4%, в 2019 — на 3,1%.