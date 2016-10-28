Москва, 28 октября, 2016, 22:50 — ИА Регнум. Художественный руководитель «Театра. doc» Михаил Угаров не смог выехать за рубеж из-за долгов за ЖКХ и уклонение от общения с судебными приставами, сообщают «Известия» со ссылкой на информацию УФССП России по Москве.

Zimin.V.G Михаил Угаров

Управляющая компания многоквартирного дома обратилась в суд, который удовлетворил ее иск о взыскании долга за услуги ЖКХ на общую сумму более 180 тысяч рублей. Для исполнения приговора суда в Коптевском отделе судебных приставов УФССП России по Москве с ноября 2015 года в отношении Михаила Угарова было возбуждено три исполнительных производства.

От встреч с судебными приставами-исполнителями Угаров все это время уклонялся, поэтому к нему была применена мера принудительного исполнения в виде временного ограничения на выезд за пределы РФ.

Напомним, ранее Михаил Угаров сообщил в соцсетях, что его не выпустили из России в Берлин.