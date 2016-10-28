Москва, 28 октября, 2016, 22:41 — ИА Регнум. «Вмешательство ФАНО в управление научными исследованиями усиливается», а «положение фундаментальной науки все более ухудшается» — сказано в резолюции Общего собрания РАН, которую ученые приняли в последний день работы Научной сессии (28.10.16).

Зайкина избушка

В документе указано на необходимость четкого разделения на законодательном уровне полномочий по управлению академической наукой и хозяйственному обеспечению исследований.

Вопрос о полномочиях беспокоит ученых с момента старта реформы РАН. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) создавалось с целью освобождения Академии от несвойственных ей хозяйственных функций. Мол, ученые должны науку делать, а управлять имуществом — дело эффективных менеджеров. Однако, как в сказке про зайца, лису и хатку лубяную вскоре выяснилось, что ФАНО на деле диктует институтам, которые были переданы в ведение этого ведомства, как и чем этим институтам заниматься. Научное сообщество недовольно. Прямо, как тот самый сказочный зайчик: «Была у меня избенка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да меня и выгнала».

В сказке, как известно, только бравый петух с косой сумел выгнать лисицу. О том, что делать им, ученые дискутировали на Научной сессии РАН, рассказал ИА REGNUM академик Валерий Рубаков.

«В среду (26 октября) прошла дискуссия, она связана с тем, что академическая наука находится сейчас в тяжелом состоянии, чем дальше, тем тяжелее: это и вопрос финансирования, ожидается снижение на 10 млрд, которое рубанет будь здоров по институтам. Кто-то выживет, а кто-то ляжет на дно, — отметил ученый.— Еще это связано с тем, как идет так называемая реструктуризация институтов. Есть вопиющие случаи, например, на Урале. Было длительное обсуждение, в результате чего родилось постановление, которое сегодня мы приняли».

По поводу реструктуризации институтов в документе сказано: «Президиуму РАН во взаимодействии с ФАНО проанализировать ход и результаты реструктуризации академических институтов за прошедший период. Приостановить дальнейшую реструктуризацию до завершения этого анализа».

Также Собрание РАН настаивает на том, чтобы ФАНО добивалось сохранения финансирования программ фундаментальных исследований Президиума и отделений РАН. Другими словами, призывает Агентство заняться исключительно хозяйственно-административной работой, тем самым менеджментом, ради которого ФАНО изначально и создавалось. Президиуму РАН коллектив Академии наук поручил «разработать стратегию развития Российской академии наук и институтов РАН». На следующем Общем собрании ученые намерены обсудить эту стратегию.