Нью-Йорк, США, 28 октября, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин выразил надежду, что Россия будет избрана в Совет по правам человека ООН «в следующий раз». Об этом сегодня, 28 октября, сообщает телеканал RT.

Rustelegraph.ru Виталий Чуркин

Напомним, сегодня Генеральная Ассамблея ООН не переизбрала Россию в состав СПЧ. Россия баллотировалась в этот орган Всемирной организации от группы стран Восточной Европы. Также от восточноевропейских государств баллотировалась Хорватия и Венгрия. Собственно, эти страны и прошли в состав совета.

«Мы были в Совете определённое количество лет, уверен, что в следующий раз мы войдём», — так Чуркин прокомментировал тот факт, что Россия не была переизбрана в состав СПЧ ОНН.

Стоит отметить, что следующие выборы в СПЧ ООН состоятся в 2017 году.

Ранее этот орган Всемирной организации не привлекал внимания СМИ. Однако после очередной антироссийской информационной кампании, связанной с ситуацией вокруг Алеппо, несколько западных правозащитных организаций (контролируемых США и Великобританией), призвали «исключить Россию» из СПЧ ООН. При этом имелось в виду не голосовать за Россию на очередных выборах в СПЧ, которые как раз и прошли сегодня.