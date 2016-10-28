Вашингтон, 28 октября, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Государственный департамент США выразил готовность сотрудничать с ФБР в расследовании дела о служебной переписке кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, заявил представитель Госдепа Марк Тонер.

Иван Шилов ИА REGNUM

Тонер отметил, что никаких контактов между ФБР и Госдепом по этому вопросу пока не было.

Напомним, ФБР 28 октября заявил о возобновлении расследования дела об электронной переписке Хиллари Клинтон. Она, занимая пост государственного секретаря США в 2009—2013 годах, для секретной служебной переписки использовала личную электронную почту. Это категорически запрещено государственным служащим США, так как позволяет скрывать свои письма от государственных проверок.