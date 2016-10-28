Москва, 28 октября, 2016, 22:15 — ИА Регнум. Тот факт, что Россия не вошла в СПЧ — «обидно, но не смертельно». Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Депутат не исключает, что «среди делегатов Генассамблеи ООН проводилась специальная работа нашими оппонентами по дискредитации России уже и в сфере защиты прав человека». «Таким образом, недобор РФ голосов с большой вероятностью был спровоцирован», — делает он вывод.

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Вместе с тем, Россия — далеко не последняя страна в мире на фланге борьбы за права человека, продолжил парламентарий. «Будем продолжать взаимодействать на всех остальных ведущих международных площадках в этой области. Мы абсолютно открыты. И с правами человека в России все в порядке», — сказал депутат. «Заявляю это также как руководитель одной из крупнейшей неправительственных организаций — Российского фонда мира, которая имеет самый высокий статус аккредитации при Экономическом и Социальном совете (ЭКОСОС) ООН», — добавил он.

По словам Слуцкого, для переизбрания в СПЧ ООН в 2017 году теперь надо усиленно работать, особенно с учетом того против России ведется противодействиями и здесь тоже. «Работать надо не только над переизбранием, но и над тем чтобы наглядно демонстрировать далеко не самую худшую ситуацию с правами человека в России», — заявил Слуцкий.

Вместе с тем постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин уверен, что Россия будет избрана в Совет по правам человека в 2017 году.

В ходе голосования в ГА ООН в пятницу были избраны 14 новых представителей СПЧ ООН. Кроме Венгрии и Хорватии в новый состав СПЧ вошли Бразилия, Великобритания, Египет, Ирак, Китай, Куба, Руанда, Саудовская Аравия, США, Тунис, ЮАР и Япония. Они будут работать в этой ооновской структуре в период 2017—2019 годах.