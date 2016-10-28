Турция: «Если в битве за Ракку будут участвовать курды, нас там не будет»
Анкара, 28 октября, 2016, 22:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым дал понять, что его страна не будет участвовать в операции США по выдворению «Исламского государства» из его столицы — Ракки, если будут задействованы силы курдских ополченцев. Об этом сообщает ABC News.
По словам премьера, Анкара готова участвовать в битве за Ракку. «Однако, если группы, которые мы классифицируем террористическими организациями, как PYD и YPG, будут включены в операции, нас не будет там».
США считают партию «Демократический союз» (PYD) и Отряды народной самообороны (YPG), курдские организации, наиболее эффективной силой на земле в борьбе с ИГИЛ в Сирии.
Турция рассматривает PYD и YPG как продолжение запрещённой Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. С РПК турецкие ВС ведут вооружённое противостояние в восточных вилайятах Турции.