Анкара, 28 октября, 2016, 22:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым дал понять, что его страна не будет участвовать в операции США по выдворению «Исламского государства» из его столицы — Ракки, если будут задействованы силы курдских ополченцев. Об этом сообщает ABC News.

ИА REGNUM Турция vs Курды

По словам премьера, Анкара готова участвовать в битве за Ракку. «Однако, если группы, которые мы классифицируем террористическими организациями, как PYD и YPG, будут включены в операции, нас не будет там».

США считают партию «Демократический союз» (PYD) и Отряды народной самообороны (YPG), курдские организации, наиболее эффективной силой на земле в борьбе с ИГИЛ в Сирии.

Турция рассматривает PYD и YPG как продолжение запрещённой Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. С РПК турецкие ВС ведут вооружённое противостояние в восточных вилайятах Турции.