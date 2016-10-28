Донецк, 28 октября, 2016, 22:03 — ИА Регнум.



Dokonline.com Бойцы Армии ДНР

На Донетчине и Луганщине не стихают позиционные бои с проведением атак небольшими группами бойцов, а также спорадическими перестрелками из 152 мм и 122 мм артиллерии, минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом 28 октября сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

Стоит отметить, что сегодня впервые с 2014 года ДНР призвала всех ранее демобилизованных или имеющих боевой опыт бойцов вернуться в ряды ополчения. По словам военного комиссара Александра Мальковского, предлогом для столь поспешной мобилизации стал вчерашний прилет снарядов в жилые кварталы Макеевки, в результате чего погибло трое гражданских.

«Я хотел бы обратиться к тем ополченцам, которые при формировании вооруженных сил, так сказать, «выпали из обоймы». Хотелось бы опыт, который они имеют, применить на практике. Война не закончилась. Хотелось бы, чтобы эти люди возвращались в строй», — сказал Мальковский, призвав ветеранов обращаться в районные военкоматы по месту жительства.

При этом военный министр ДНР Владимир Кононов заверил, что войска республики не испытывают кадрового голода. Тем не менее, опытные бойцы всегда востребованы на полях сражений.

В свою очередь, заместитель командующего оперативным командованием НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал, что на Донетчине в результате ведения боевых действий погибло пять человек (три мирных жителя и два бойца ДНР), 10 мирных жителей (из них два ребенка) и шесть бойцов ДНР получили ранения. Он обвинил ВСУ в обстреле жилых кварталов Макеевки.

«По моему мнению, 27 октября 2016 года войдет в историю становления нашей республики как «кровавый четверг»… Снаряды украинских силовиков прилетали в жилые кварталы Макеевки. От мин и снарядов погибли три мирных жителя: Фонарев Владимир Дмитриевич 1957 года рождения, Журбин Андрей Владимирович 1976 года рождения, Садыков Николай Николаевич 1985 года рождения. Получили ранения различной степени тяжести десять человек: Горлова Елена Васильевна 1976 г.р., Горлов Владимир Михайлович 1978 г.р., Бухтиярова Надежда Дмитриевна 1949 г.р., Мишин Эдуард Владимирович 1990 г.р., Бондаренко Людмила Васильевна 1946 г.р., Бойко Елена Георгиевна 1973 г.р., Земляная Наталья Ивановна 1975 г.р., Столповая Галина Ивановна 1938 г.р. и двое детей — Садыкова Софья Николаевна 20.05.2010 г. р. и Горлов Даниил Владимирович 2004 г.р. А также получили повреждения шесть домостроений, в том числе детский садик. В Зайцево от огня артиллерии и минометов Грузевича пострадало три домостроения и их хозяева: Алексин Алексей Алексеевич, Нестеров Николай Иванович, Перчин Николай Васильевич. Украинским артиллеристом Панченко за вчера по району Оленовки было выпущено сто 152-мм артиллерийских снарядов. За вчерашний день погибли двое военнослужащих ДНР и шестеро получили ранения. Призываем представителей миссии ОБСЕ тщательно разобраться по каждому факту», — сказал Басурин.

При этом он признал, что на этой неделе ВСУ снизили интенсивность обстрелов позиций армии ДНР в населенных пунктах Донетчины. «Всего за неделю украинские силовики 2578 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе по территории республики велся огонь с применением артиллерии, танков и минометов — 1673 раз. Обстрелы велись по 26 населенным пунктам. В результате обстрелов украинцами погибли трое мирных жителей и 18 получили ранения различной степени тяжести. Разрушены и получили повреждения 45 домостроений. За неделю в результате огневого воздействия погибли четыре и ранены девять бойцов ДНР», — уточнил Басурин.

По его словам, в силовых структурах Украины отмечается рост числа небоевых потерь. «В основном гибель и ранения связаны с подрывами на минах и взрывных устройствах, которые были установлены подразделениями ВСУ в своих зонах ответственности. В частности, в полку «Азов», дислоцируемом в районе Марьинки с 22 по 26 октября погибло четверо военнослужащих, пятеро получили ранения. В этом же районе в 46-ом батальоне «Донбасс-Украина» погибло двое военнослужащих, четверо получили ранения. В районе населенного пункта Водяное за период с 22 по 27 октября в националистическом подразделении «Айдар» погибло четверо бойцов и трое получили ранения. А в районе Широкино отмечается гибель одного военнослужащего из «Донбасса». Данные факты, в том числе, подтверждают концентрацию бойцов националистических батальонов у линии соприкосновения, а также их несогласованные действия с другими подразделениями, для усиления которых они пришли. Также, небоевые потери зафиксированы в подразделениях 54 омбр, 25 овдбр, 36 обр МП. В частности, в военные госпитали Украины только за прошедшие дни поступило более 70 военнослужащих с бытовыми травмами, ранениями и контузиями от внутренних разборок. Только в 54 омбр из-за перепалки между военнослужащими бригады и десантниками 25 овдбр в госпиталь было доставлено более 10 человек с обеих сторон, с ранениями различной степени тяжести», — рассказал Басурин.

Он также считает, что ВСУ готовятся к наступлению. «Так, на этой неделе установлены новые объекты для поражения нашими подразделениями в случае перехода противника в наступление: на Горловском направлении — батарея 152-мм САУ «Акация», батарея 122-мм САУ «Гвоздика», танковый взвод, взвод 120-мм минометов и мотопехотная рота. На Донецком направлении — батарея 152-мм САУ «Акация», батарея 122-мм САУ «Гвоздика», танковый взвод и батарея 120-мм минометов. На Мариупольском направлении — взвод РСЗО «Град», батарея 152-мм САУ «Акация», батарея 122-мм САУ «Гвоздика», взвод 120-мм САО «Нона-С», батарея 120-мм минометов и батальон личного состава. Наша разведка отмечает прибытие в район дислокации 54 омбр под населенным пунктом Кодема 25 овдбр ВСУ, которая прославилась пытками военнопленных. Отмечаем, что прибывшие на замену 10 и 58 бригад 72 и 92 бригады размещают запрещенные Минскими договоренностями вооружения у линии соприкосновения войск, которые должны были быть отведены под контролем ОБСЕ в установленные места хранения… Концентрация запрещенных вооружений украинских силовиков вдоль линии соприкосновения отмечается, в том числе, за счет средств, отсутствующих в местах хранения. Так, представители СММ ОБСЕ в своих отчетах в течение недели отметили отсутствие 233 единиц тяжелого вооружения ВСУ», — подытожил Басурин.

В то же время спикер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что в районе Станицы Луганской (Луганщина) киевские силовики в нарушение Минских соглашений разместили ракетную установку «Бук» и ударную группировку численностью до 3,5 тыс. солдат.

«Командование ВСУ продолжает переброску тяжелого вооружения, запрещенное Минскими договоренностями в населенные пункты, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения. По данным, полученным нами из агентурных источников, в н.п. Нижний Минченок Станично-Луганского района в сопровождении БТР прибыла ракетная установка — предположительно зенитно-ракетный комплекс «Бук». В н.п. Червоный Жовтень сосредоточилась ударная группировка ВСУ из состава 14-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая в своем составе насчитывает около 3,5 тысячи военнослужащих и более 200 единиц боевой техники. В н.п. Нижнетеплое прибыл националистический добровольческий батальон «Ночные тени». Военнослужащие этого подразделения позиционируют себя как отдельный разведывательный батальон. Отличительными знаками на форме бойцов является летучая мышь. По нашим данным, они могут быть реорганизованным украинским батальоном территориальной обороны «Волынь». В н.п. Теплое прибыло неустановленное воинское подразделение численностью до 150 военнослужащих, которые были расквартированы в многоквартирных домах в районе поселковой школы. Также, установлено, что в зону ответственности 93-й отдельной механизированной бригады в район н.п. Орехово прибыло неустановленное подразделение Нацгвардии численностью до ротной тактической группы, на вооружении которой имеются два миномета 2Б9 «Василек» калибра 82 мм и автоматические гранатометы АГС-17», — сказал Марочко.

Также командир подразделения Народной милиции ЛНР Игорь (позывной «Пират») рассказал, что на этой неделе украинские войска предприняли несколько попыток взять под контроль «серую зону» в районе железнодорожной станции Марьевка (возле г. Золотое). По его словам, после разведения сил и средств в районе Золотого, количество обстрелов со стороны ВСУ и националистических батальонов только возросло. Более того, украинские подразделения начали продвигаться в сторону позиций Народной милиции ЛНР. «Обстановка на Марьевке сейчас критическая. В течение недели три раза пытались они прорваться», — подчеркнул «Пират».

Командир уточнил, что Марьевка вплотную прилагает к подконтрольным ВСУ селам города Золотое, поэтому многие люди, чьи семьи были разделены войной, пользуются близостью населенных пунктов и на свой страх и риск пересекают линию соприкосновения. «Вперед себя (украинские силовики) пускают людей, а сзади них начинают работать из АГС, снайперами, и я ничего не могу сделать, по одной простой причине, что там мирные люди», — констатировал боец.

Он также считает, что ВСУ не покинули г. Золотое в рамках разведения сил и средств, которое состоялось 1 октября. «Мы то отошли, а за ними я не наблюдал этого. Реально то, что они все также остаются на своих позициях и ведут обстрелы», — подытожил Игорь.

В свою очередь, 28 октября спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко назвал военным преступлением вчерашний обстрел бойцами ДНР жилых кварталов Макеевки. Он сообщил, что накануне вечером войска ДНР обстреляли Кировский район Макеевки из тяжелого вооружения, которое располагалось «в районе сел Минеральное, Яковлевка и г. Ясиноватая». Лысенко считает, что «варварская акция» ДНР имела целью дискредитировать ВСУ, запугать мирных жителей, а также скрыть систематическое нарушение Минских договоренностей.

При этом Лысенко сообщил, что за прошедшие сутки командование ДНР пыталось выбить силы «АТО» с занимаемых позиций под Авдеевкой. Для этого было задействовано несколько сотен бойцов ДНР из двух разных подразделений, несколько артиллерийских батарей, а также БПЛА. Проведя артподготовку с применением 82-мм минометов и 152-мм пушек, ВС ДНР «пытались взять штурмом наши позиции». «Для отражения нападения на передний край нашей обороны прибыло подкрепление. Боевое столкновение завершилось в нашу пользу: враг не пришел. Уже после боя враг продолжил массированные обстрелы позиций сил «АТО» из тяжелого вооружения (выпущено более 300 снарядов и мин)», — заверил Лысенко добавив, что именно после неудачного штурма Авдеевки, ВС ДНР принялись обстреливать Макеевку.

Лысенко отметил, что на Мариупольском направлении ситуация также остается тяжелой. В частности, боевые действия ведутся по всему фронту, однако больше всего вражеских обстрелов произошло в Марьинке и Широкино. «Враг продолжает применять тяжелое вооружение, прежде всего минометы (выпустили более 200 мин) по позициям украинских защитников. Также противник применял ствольную артиллерию, БМП и снайперов. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 34 вражеских обстрела, половина которых — из тяжелого вооружения», — сказал Лысенко.

Полковник также проинформировал, что «за минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, шесть — получили ранения».Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября начальник штаба оперативного командования Народной милиции ДНР Руслан Якубовотметил, что накануне вечером подразделения ВСУ обстреляли жилые кварталы Макеевки из тяжелого вооружения. «Известно о двух погибших. Семь человек пострадали», — сказал Якубов.

Также в военном ведомстве ДНР добавили, что в результате обстрела в Макеевке были повреждены минимум семь жилых домов, в том числе многоквартирные. «В результате обстрела со стороны ВСУ в Кировском районе Макеевки зафиксированы повреждения семи домов, в том числе имеются прямые попадания в многоквартирные дома на улицах Коккинаки, Героев Сталинградцев и проспекте Газетном», — сказал военный, предположив, что огонь велся из арторудий калибрами 122 и 152 мм, а также минометов калибра 120 мм.

Напомним, 26 августа в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года).