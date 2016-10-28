Минск, 28 октября, 2016, 21:56 — ИА Регнум.



Минобороны.рф Флаги государств СНГ

По итогам состоявшегося 28 октября в Минске заседания Совета глав правительств СНГ подписан пакет документов о сотрудничестве в различных сферах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы функционирования Зоны свободной торговли СНГ. Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев по итогам заседания сообщил, что реализация договора о ЗСТ от 18 октября 2011 года получила положительную оценку глав правительств и уже «идёт подготовка документов в развитие этого договора».

Подписанный по итогам минского саммита прогноз производства и потребления энергоресурсов СНГ до 2030 года декларирует ускоренное развитие энергетики на возобновляемых видах топлива. При этом постсоветские республики не унифицировали свои запросы. Например, Белоруссия видит одним из приоритетов атомную энергетику («Ростатом» строит БелАЭС в Гродненской области), Узбекистан интересует альтернативная энергетика, а Таджикистан желает построить крупную ГЭС.

Соглашение о сотрудничестве в сфере автомобилестроения определяет приоритеты сотрудничества, указывает на формирование участниками соглашения перечня совместных программ и проектов, кооперацию и стремление к локализации производства важнейших автокомпонентов. Координатором при реализации документа назначен Совет по промышленной политике СНГ.

Также подписаны соглашения о сотрудничестве в горной металлургии, правовом просвещении потребителей, противодействия производству и распространению контрафактной продукции. Концепция формирования и развития рынка интеллектуальной собственности СНГ и план мероприятий по ее реализации позволят улучшить ситуацию в данной сфере со ссылкой на международные обязательства. Подписанное соглашение о сотрудничестве в области карантина растений позволит обмениваться информацией о выявлении и распространении карантинных объектов и мерах по борьбе с ними.

Более 20 мероприятий предусмотрено утверждённым планом мероприятий по реализации стратегии развития гидрометеорологической деятельности СНГ на 2016−2020 годы. Более 50 мероприятий планируется реализовать на основе решения о стратегии сотрудничества в рамках СНГ при построении и развитии информационного общества до 2025 года. Правительства СНГ обязались усовершенствовать механизмы почтовой связи, рынка ИКТ, а также информационной безопасности.

Помимо этого утверждены решения о проведении международных сопоставлений на основе паритета покупательной способности (ППС) валют, а также о финансировании в 2017 году плана мероприятий по реализации основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн — участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах СНГ на период до 2020 года. Также принято решение о финансировании создания и развития объединенной системы ПВО стран СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Минске председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко обсудили «наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях». Также сегодня Лукашенко выступил перед правительственными делегациями ЕАЭС и СНГ.

Накануне, 28 октября в Минске состоялось заседание Межправсовета ЕАЭС, который констатировал успешность интеграционного объединения части членов СНГ и повысить эффективность ЕЭК. Работу над новым Таможенным кодексом союза решено продолжить и в очередной раз рассмотреть 15 ноября в Москве.